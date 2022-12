"Il est possible que le gouvernement fédéral tombe et soit remplacé par une autre majorité"

Dans “Les couloirs de la Chambre”, l’émission politique de LN24, Adrien de Marneffe et ses invités – Nicolas De Decker, journaliste politique au Vif, Francis Van de Woestyne, éditorialiste à La Libre Belgique, et Caroline Sagesser, politologue au Crisp – ont abordé les tensions qui secouent la Vivaldi et la question de la fin du gouvernement fédéral.