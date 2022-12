La ministre de la Défense Ludivine Dedonder partage ses bons voeux: une vidéo décalée qui fait le buzz

À la Défense on est toujours prêt à partir en opération pour assurer votre sécurité, pour vous venir en aide et même pour épauler le Père Noël dans sa distribution…🎅🎁 En mode action sur le terrain, je me suis prise au jeu 😉 Mission accomplie avec succès ! 💪 Juste à temps pour vous souhaiter un très joyeux noël et de bonnes fêtes de fin d’année ! Profitez-en ! 🎄 _____ Bij Defensie zijn we altijd klaar om in operatie te vertrekken om jullie veiligheid te garanderen, jullie te hulp te schieten, en zelfs om de Kerstman te helpen op zijn ronde! 🎅🎁 In actiemodus op het terrein, ben ik er volledig voor gegaan 😉 Missie geslaagd! 💪 Net op tijd om jullie een fijne Kerst en een goed eindejaar te wensen! Geniet ervan! 🎄 Defensie - La Défense - Belgian Defence Chief of Defence - Belgium The Commando Training Centre - Marche les Dames - Belgium