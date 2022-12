Passé colonial: "Il faut un accord Vivaldi pour mettre un texte au vote, or on sait que sur un texte sans excuses, le PS n'est pas d'accord"

Il y a dix jours, la commission parlementaire qui s'est penchée durant deux ans et demi sur le passé colonial de la Belgique n'avait pas pu approuver la proposition de recommandations de son président. Fruit d'une tentative de compromis, le texte incluait des excuses, un mot que ne voulaient lire ni les libéraux, ni le CD&V, préférant s'en tenir aux "regrets" déjà exprimés par le Roi. Ce mercredi matin, M. De Vriendt a proposé d'isoler les excuses dans un texte séparé, afin de sauver les autres recommandations en les mettant au vote sous forme d'une résolution.

"On comprend que M. De Vriendt (Groen) essaie de faire un baroud d'honneur avec (le député Ecolo) Guillaume Defossé, mais il faut un accord Vivaldi pour mettre un texte au vote, or on sait que sur un texte sans excuses, le PS n'est pas d'accord", a commenté M. Piedboeuf, interrogé par Belga.

Après la sortie de M. De Vriendt, le PS avait en effet confirmé qu'il ne voulait pas de "recommandations au rabais" sur le passé colonial de la Belgique. Pour les socialistes, le texte doit comporter des excuses et un fonds de compensation.

Voter sur deux textes séparés comme le propose Wouter De Vriendt pourrait générer des majorités alternatives. "C'est hors de propos, parce qu'alors, on peut aussi sortir d'autres textes qui sont en attente, notamment sur le nucléaire", selon M. Piedboeuf. "On ne met au vote que des textes qui font consensus. Nous restons ouverts et constructifs, mais je ne vois pas très bien comment aboutir si les uns et les autres restent sur leur position", a-t-il ajouté.