Passé colonial: Pas question d'un texte au rabais, sans excuses, avertit le PS

"C'est incompréhensible qu'on ne s'excuse pas": Écolo revient à la charge et réclame les excuses de la Belgique pour son passé colonial

Le 23 décembre, les trois députés avaient déjà rappelé l'importance que revêtaient des excuses à leurs yeux. "Condamner mais aussi s'excuser. Nous devons présenter des excuses pour notre passé colonial, c'est un acte qui nous grandit, nous replace dans un rapport égalitaire avec les Congolais, les Rwandais et les Burundais ; c'est un préalable pour avancer dans une relation égalitaire et penser à un avenir commun et un mieux vivre ensemble", avaient-ils déclaré dans une tribune libre.

Il y a dix jours, la commission parlementaire qui s'est penchée durant deux ans et demi sur le passé colonial de la Belgique n'a pas pu approuver une proposition de recommandations de son président. Fruit d'une tentative de compromis, le texte incluait des excuses, un mot que ne voulaient lire ni les libéraux, ni le CD&V préférant s'en tenir aux "regrets" déjà exprimés par le Roi.

Mercredi matin, M. De Vriendt a proposé de retirer les excuses de son texte et faire approuver les 127 autres recommandations. Elles concernent notamment la création d'un centre de connaissances sur le passé colonial de la Belgique au Congo, au Rwanda et au Burundi, le développement de bourses d'études et de recherche entre ces quatre pays, la déclassification prioritaire d'archives coloniales, un hommage aux métis dans l'espace public, l'érection d'un nouveau monument en l'honneur de Patrice Lumumba, un appel aux églises pour un fonds fiduciaire, l'organisation d'une année nationale de réflexion sur le passé colonial, un changement du nom de l'Ordre de Léopold II, un monument aux victimes des zoos humains, une évolution plus inclusive du Musée royal de l'Afrique centrale (AfricaMuseum) ou encore de nouvelles mesures de lutte contre le racisme et la discrimination.

Outre des excuses, le PS soutient le projet d'une fondation, qui pourrait être par exemple alimentée par les entreprises ayant profité du régime colonial, et qui poursuivrait la recherche sur cette période de l'histoire, mènerait des opérations d'éducation et de sensibilisation, travaillerait à la réconciliation, etc., à la manière de ce qu'a fait l'Allemagne pour le travail forcé sous le régime nazi.

Le mandat de la commission expire dans trois jours.