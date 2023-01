Accord sur le nucléaire entre le gouvernement et Engie: "Les chances que les lumières s'éteignent sont très faibles"

Le gouvernement fédéral et Engie ont conclu lundi un accord pour prolonger de 10 ans la durée de vie de Doel 4 et Tihange 3, jusqu'en 2035. Les deux parties s'étaient déjà entendues sur une "lettre d'intention non contraignante" en juillet. Lundi, les grandes lignes de l'accord ont suivi, ce qui a permis de lancer les préparatifs. C'est nécessaire pour que les centrales nucléaires soient prêtes pour l'hiver 2026.

Il n'est pas tout à fait certain que les deux réacteurs seront effectivement prêts d'ici là. Selon Engie, il n'est pas possible d'obtenir des garanties à ce sujet. La facture maximale pour le démantèlement des centrales nucléaires restantes et l'élimination des déchets nucléaires n'a pas non plus encore été conclue. En conséquence, l'opposition a dénoncé un "non-accord".

Le Premier ministre De Croo (Open VLD) a répondu à cette critique dans De Ochtend mardi matin. Il affirme que l'approvisionnement restera garanti. "Le risque que les lumières s'éteignent est extrêmement faible [...] Il peut toujours se passer quelque chose d'indépendant de la volonté de l'opérateur, mais tout est organisé pour garantir la sécurité de l'approvisionnement."

La ministre de l'énergie Tinne Van der Straeten (Groen) a souligné plus tôt dans la même émission que la prolongation de la durée de vie des réacteurs est effectivement un processus très complexe, mais l'accord avec Engie est plus qu'une déclaration d'intention, a-t-elle dit. "Il s'agit d'un engagement de toutes les parties à utiliser toutes les ressources dont elles disposent pour atteindre un objectif commun."