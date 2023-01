Accord sur le nucléaire: "La prolongation à 10 ans, c'était l'accord de mars", rappelle la ministre Van der Straeten

Accord sur le nucléaire entre la Belgique et Engie: Doel 4 et Tihange 3 seront prolongées dès novembre 2026

Le gouvernement et le groupe français ont fixé l'objectif de novembre 2026 pour un redémarrage de Doel 4 et Tihange 3. Le document signé lundi prévoit à cet effet que les deux parties sont liées par une "obligation de moyen", selon la copie de l'accord (dit Heads of terms and commencement of LTO studies agreement) obtenue mardi par l'Agence Belga.

D'ici là, les deux réacteurs auront interrompu leur activité, respectivement en juillet et septembre 2025. Afin d'assurer la sécurité d'approvisionnement pour les hivers 25-26 mais également 26-27 d'après le document, Engie Electrabel, vu son importance dans la production d'électricité en Belgique, "cherchera" à participer aux initiatives qui seraient prises pour garantir cette sécurité.

Avec la conclusion de cet accord, Engie peut commencer les travaux en vue de la prolongation, à commencer par l'étude d'incidences environnementales et celle portant sur la sécurité qui devra être soumise à l'Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire (AFCN). Une version mise à jour de l'accord est attendue pour le 15 mars et une version finale le 30 juin.

La "victoire" de De Croo, les vacances au ski sacrifiées, les propos de Bouchez qui ont agacé…: dans les coulisses de l'accord sur le nucléaire

La modification de la loi de 2003, selon laquelle l'ensemble de la production d'énergie nucléaire s'arrête en 2025, sera soumise au parlement à la fin de cette année en principe. La convention devra également être soumise à la Commission européenne qui se prononcera en principe d'ici mars 2024, moment auquel la convention pourra être finalisée.

À ce moment, Engie versera le forfait -"cap"- dû pour la gestion des déchets nucléaires de classe B et C, soit les plus radioactifs. Ce forfait se chiffre en milliards d'euros. Il doit être déterminé pour le 15 mars et a été l'un des enjeux de la négociation. Il était voulu par le groupe français car il permet de garantir un montant au-delà duquel il ne devra plus débourser pour gérer les déchets issus de l'activité nucléaire. Ce "cap" peut être annulé par la Belgique à certaines conditions, notamment si la prolongation n'a pu être réalisée à l'échéance de novembre 2027, soit un an après l'objectif prévu, en raison d'une décision prise volontairement par Electrabel, ou s'il apparaît, entre le moment de la finalisation et la fin prévue de l'opération de prolongation, que celle-ci n'est pas possible pour des raisons techniques ou de sécurité.

"En cas d'une telle annulation, le paiement déjà fait ne sera pas remboursé mais servira d'avance", dit l'accord.