"C'est indigne": les propos polémiques de Theo Francken sur Olivier Vandecasteele

Quelques jours plus tard, Theo Francken a également réagi à la détention d’Olivier Vandecasteele, mais pas avec le même soutien. “Avec tout le respect pour Olivier Vandecasteele et sa famille, on oublie toujours qu’il ne travaillait plus pour cette ONG, et il s’est rendu en Iran pour des raisons privées (vente d’un appartement) et contre des avis de voyage négatifs très explicites”, a tweeté l’homme de droite. “Une personne qui voyage contre l’avis des Affaires étrangères en prend la responsabilité.”

Si le nationaliste souhaite évidemment voir Olivier Vandecasteele sortir de prison, il a précisé que cette nuance était importante dans ce genre de situations. “Le gouvernement belge devrait essayer de faire libérer Olivier Vandecasteele, mais l’ensemble du débat mérite d’être nuancé. Le fait que sa famille s’en prenne maintenant violemment à notre parti et nous traite d’égal à égal avec les moudjahidines iraniens est indigne. Je comprends la pression, le stress et les nuits blanches, mais restons corrects.”