Les Uber Files de retour sur la table : la commission spéciale du parlement bruxellois se réunira une première fois le 19 janvier

Le parlement bruxellois avait donné son feu vert, le 25 novembre dernier, à une large majorité, à la création de cette commission spéciale.

Déposée à l'initiative du groupe PS, la proposition d'ordonnance a été co-signée par des représentants des groupes Ecolo mais aussi DéFI, après l'adoption d'un amendement visant à élargir les auditions aux autres acteurs du secteur du transport rémunéré des personnes.

Le dépôt de la proposition de création d'une commission spéciale a fait suite aux UberFiles. Cette enquête menée par un consortium international de journalistes - dont des collaborateurs du Soir, de Knack et du Tijd - a révélé l'existence de contacts entre la multinationale Uber et le gouvernement bruxellois au moment de la préparation de la réforme de l'ordonnance taxis. En particulier, les contacts du secrétaire d'État Pascal Smet (One.Brussels-forward), ancien ministre de la Mobilité, et d'un lobbyiste d'Uber ont été évoqués. Pascal Smet a déclaré à ce propos qu'il était droit dans ses bottes.

La commission disposera de deux mois pour procéder aux auditions nécessaires et rédiger des recommandations.

Présidée par Cieltje Van Achter (N-VA), elle sera composée de 3 élus PS, 3 Ecolo, 2 MR, 2 DéFI, 2 PTB, 1 Groen, 1 N-VA, et 1 Open Vld.