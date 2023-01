Voici le plan de la Vivaldi pour faire reculer la fraude sociale

Les ministres Clarinval, Dermagne, Vandenbroucke et Van Quickenborne déposent leur plan de lutte contre la fraude sociale ce vendredi au Conseil des ministres. Des centaines d'enquêtes antidumping sont programmées en 2023 et 2024. Il s'agit notamment de s'attaquer aux "filières brésiliennes".

Le gouvernement fédéral doit se pencher ce vendredi sur le plan opérationnel de lutte contre la fraude sociale pour 2023 et 2024. Le vice-Premier ministre et ministre des Classes moyennes David Clarinval (MR) et ses collègues vice-Premiers ministres Pierre-Yves Dermagne (PS, Emploi), Frank Vandenbroucke (Vooruit, Affaires sociales)...