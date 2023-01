Pour Les Engagés la demande d'augmentation des prix de Vivaqua cache un mal plus profond: "Le gouvernement n'a pas conscience de l'ampleur du problème

L'opérateur a un déficit cumulé d'un milliard d'euros provoqué notamment par l'explosion des factures impayées, expliquent Les Engagés. La Région bruxelloise a ainsi dû se porter garant pour plus de 300 millions d'euros et octroyer 78 millions de subventions en trois ans. Finance.Brussels a également accordé un prêt de 10 millions d'euros à l'intercommunale, liste le parti, précisant que ces problèmes financiers ont aussi entrainé un report d'importants investissement, notamment sur la modernisation du réseau d'égouttage.

Vivaqua va augmenter les tarifs de 14,5 % : “L’eau coûtera plus cher aux Bruxellois, nous tirons la sonnette d’alarme”

Forts de ces constats, Les Engagés demandent à l'État de nommer un représentant régional au sein des organes de gestion, d'auditionner le ministre de l'Environnement Alain Maron et la CEO de Vivaqua sur la situation à court et moyen termes de l'intercommunale, de régionaliser cette dernière et de la fusionner, à moyen terme, avec Hydria, la société bruxelloise de gestion des eaux. Enfin, le parti propose d'"explorer les synergies avec les acteurs de l'eau wallons et flamands" afin de pouvoir éventuellement réaliser des achats groupés, des captages communs et de se mettre d'accord sur les volumes d'eau à fournir.

"Je pense que le Gouvernement n'a pas conscience de l'ampleur du problème du secteur de l'eau à Bruxelles", conclut le député Christophe De Beukelaer. "Le risque systémique pour la Région est réel. Avec des conséquences potentiellement lourdes pour le contribuable bruxellois".