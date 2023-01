L’enquête sur la vente d’Elicio est menacée : l’enquêteur principal a été écarté

En octobre 2019, le ministre wallon des pouvoirs locaux, Pierre-Yves Dermagne (PS), avait utilisé son pouvoir de tutelle sur les intercommunales pour casser la vente par Nethys (filiale privée de l’intercommunale Énodia) de sa filiale Elicio (éolien) à la société Ardentia Holding de François Fornieri (fondateur de la société pharmaceutique liégeoise Mithra). À l’époque, l’affaire Nethys rebondissait de plus belle alors que le gouvernement wallon venait seulement d’être installé. La stratégie de Stéphane Moreau et de ceux qui, chez Nethys avaient compris qu’il fallait quitter la structure publique – Énodia (ex. Publifin) – Nethys – était de partir avec beaucoup d’argent, les fameuses...

