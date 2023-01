L'homme interpellé au nouvel an de Vooruit n'avait pas de mauvaises intentions

Paul Magnette : "Quand on défend les plus fragiles, on doit être plus irréprochable que les autres"

Les socialistes ont le devoir, plus que tous les autres d'être irréprochables parce qu'ils défendent les plus fragiles et les personnes qui sans eux seraient oubliées, a déclaré le président du PS, Paul Magnette, adressant ses voeux aux militants socialistes réunis en nombre à Laeken jeudi soir.