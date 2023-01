Georges-Louis Bouchez veut rendre public le salaire des dirigeants des syndicats et mutuelles : "Ils font la leçon chaque jour"

Ce lundi matin, La Libre Belgique écrivait que ni les syndicats FGTB et CSC ni la mutualité Solidaris et la Mutualité chrétienne (MC) n’avaient accepté de dévoiler les rémunérations de leurs principaux dirigeants. “Ma rémunération est loin d’être indécente”, s’est notamment défendu Thierry Bodson, le président de la FGTB. "La nuance qu’il y a entre les rémunérations publiques et nous, c’est que nos salaires ne sont pas subventionnés. Ce sont les cotisations de nos affiliés qui paient nos salaires", avait-il ajouté.