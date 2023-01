Le front commun syndical policier fustige les propos d'Egbert Lachaert

Au cours de cette réception, qui avait lieu mercredi, des dizaines de membres de syndicats policiers en colère attendaient les mandataires et militants de l'Open Vld. Ils réclamaient depuis des mois la concrétisation des augmentations salariales promises par le gouvernement, qui souhaite désormais les étaler dans le temps.

"De l'autre côté de la rue, il y a des syndicats qui pensent qu'il est normal que vous preniez votre retraite à 58 ans et c'est pourquoi ils viennent nous intimider. Nous, les libéraux, ne penserons jamais que c'est normal, avait notamment commenté M. Lachaert au cours de la réception. Les syndicats tiennent à rectifier ces propos: "Depuis 2014, l'âge de la retraite anticipée pour le personnel opérationnel de la police est de 63 ans. Seuls les agents opérationnels ayant bénéficié d'un âge de départ préférentiel avant le 10 juillet 2014 peuvent entrer dans un système de retraite anticipée à 58/59 ans", précisent-ils.

M. Lachaert avait également déploré la "revalorisation barémique de quelques centaines de millions d'euros" dont allaient bénéficier prochainement les policiers, malgré une situation budgétaire tendue. "Le gouvernement a donné le feu vert à la ministre de l'Intérieur pour négocier un accord sectoriel avec la police en octobre 2021. Le montant de cet accord était connu à l'avance. Lors des différents comités de négociation, (...) rien ne laissait présager que le budget de l'accord sectoriel posait un quelconque problème", avance pour sa part le front commun.

Quant au fait que la "police soit la seule profession qui obtienne une forte augmentation en plus de l'index", les syndicats expliquent que la police est le "seul groupe professionnel qui n'a rien reçu pendant plus de 20 ans". La "grosse augmentation" est en réalité une "adaptation des échelles barémiques du personnel CALog (membres du cadre administratif et logistique, NDLR) aux échelles barémiques de référence au sein de la Fonction publique, ni plus ni moins". "Il est même tout à fait honteux qu'ils/elles soient payé(e)s moins que le même niveau de la Fonction publique fédérale depuis des années", déplorent les syndicats.

Des actions syndicales seront par ailleurs menées le 1er février en matinée, du côté de Manage. Le front commun se réunira en outre la semaine prochaine pour décider d'un calendrier d'actions.