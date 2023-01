Guerre en Ukraine : "Le PTB utilise le même langage que la Russie”

Au micro de LN24 ce jeudi, le député fédéral Nabil Boukili (PTB) a donné son avis sur l’aide militaire que plusieurs pays d’Europe vont envoyer à l’Ukraine, notamment les chars Leopard allemands ou les missiles antiaériens belges. Selon lui, il faut continuer à soutenir l’Ukraine, mais pas de la sorte. “Le soutien le plus important que l’on peut apporter, c’est de négocier pour un cessez-le-feu. Ces envois d’armes, aujourd’hui, sont une escalade supplémentaire”, a déclaré Nabil Boukili, “Rajouter de la guerre à la guerre ne va pas régler le problème. Car maintenant la Russie va répondre à cela […] Au début de l’invasion, on nous a dit que si on armait rapidement l’Ukraine, cela allait arrêter la guerre rapidement, mais on voit que ça fait un an que ça continue. Et c’est la même excuse qu’on ressort aujourd’hui pour réarmer l’Ukraine”.