Un des trois Iraniens réfugiés en Belgique expulsé vers la Turquie: "Ce gouvernement ne respecte ni sa parole, ni la Justice"

Vendredi et samedi, les Iraniens avaient fait l'objet d'expulsions qui avaient finalement été suspendues en dernière minute grâce à un recours introduit auprès du tribunal de première instance de Bruxelles vendredi et une menace de réitérer le processus devant le juge samedi par l'avocat. Face à quoi, le cabinet de la secrétaire d'État, Nicole De Moor (CD&V) avait finalement décidé de suspendre l'expulsion. L'iranien expulsé dimanche faisait partie de la double expulsion prévue samedi, confirme l'avocat des trois ressortissants, Me Guillaume Lys. L'avocat critique la secrétaire d'État et dénonce le non-respect de ses engagements.

La députée fédérale Sophie Rohonyi (Défi) dénonce un non-respect des engagements pris de la part du gouvernement. "C'est inadmissible" fustige-t-elle. "Ce gouvernement ne respecte ni sa parole, ni la Justice, ni les droits humains !" écrit-elle également sur Twitter.