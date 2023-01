Policier tué à Schaerbeek: les syndicats quittent la séance à la Chambre pour dénoncer une rupture de confiance

Les représentants des syndicats de policiers du SLFP, du SNPS, de la CSC et de la CGSP ont quitté mardi la séance conjointe des commissions de la Justice et de l'Intérieur qui tenaient des auditions relatives au meurtre d'un policier commis l'an passé à Schaerbeek. Ils ont dénoncé de la sorte une rupture de la confiance avec le monde politique en raison de la non exécution d'un accord conclu avec le gouvernement fédéral.