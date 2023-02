Magnette Premier ministre ? C'est non pour De Wever

Interrogé jeudi dans Le Soir, M. Magnette indique qu'il n'esquivera pas ses responsabilités si les deux partis socialistes constituaient à nouveau la première famille politique du pays après les élections de 2024. Il dit aussi qu'il fera tout pour éviter la N-VA et le confédéralisme qu'elle défend, et verrait bien une majorité "la plus progressiste possible", sans le MR par exemple.