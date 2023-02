Crise énergétique: Groen attend des propositions "sûres et réalistes"

"Nous examinons les différentes pistes pour ces hivers avec un regard ouvert. Nous voulons d'abord des propositions réalistes et sûres. Nous avions déjà proposé dans le passé une 'fuel modulation' de Tihange 3 et Doel 4. Cette piste paraît techniquement difficile avec la prolongation de ces deux réacteurs. Par conséquent, il est demandé maintenant d'examiner si d'autres réacteurs, plus anciens, peuvent former une réserve pour les hivers 25-26 et 26-27. Il faudra aussi examiner s'il est possible de satisfaire à toutes les conditions, comme une étude d'incidences environnementales et une consultation des pays voisins", ont dit les Verts flamands dans un communiqué.