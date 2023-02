Damien Ernst particulièrement virulent contre Tinne Van der Straeten : “Ne t’exprime plus jamais sur le nucléaire, arrête ton obsession”

Invité sur LN24 dans l’émission “Les Visiteurs du Soir”, celui que l’on qualifie parfois de “toutologue” a été questionné sur ce qu’il dirait à la ministre de l’Énergie Tinne Van der Straeten (Groen) si cette dernière se trouvait face à lui. Et son message n’était pas tendre.

”Arrête ton obsession anti-nucléaire, tourne la page, sois pronucléaire et réfléchis”, a envoyé Damien Ernst. Avant d’éclaircir sa pensée. Tinne Van der Straeten “a sabordé sa législature à cause de son obsession. Dans un contexte tendu au niveau de l’énergie, dans un contexte de réchauffement climatique, tu mets ça de côté, tu ne t’exprimes plus jamais sur le nucléaire.”

Contacté, le cabinet de la ministre n’a pas souhaité réagir.

Plus d’avancées nucléaires en deux années qu’en 17 ans

Ce que déclare M. Ernst sur l’inaction de la ministre est-il correct ? Un rapide fact-checking permet de voir qu’un important travail a été réalisé durant cette dernière législature sur le nucléaire. Ces deux dernières années, plus d’avancées ont été obtenues sur le plan législatif qu’en 17 ans.

Rembobinons. En 2003, la loi sur la sortie progressive de l’énergie nucléaire à des fins de production industrielle d’électricité, souvent qualifiée de loi Deleuze, est adoptée. Cette même année est votée la loi sur les provisions nucléaires. Il faut ensuite attendre 8 ans pour qu’aboutisse le concept de contribution de répartion. En 2011, Paul Magnette, alors ministre fédéral du Climat et de l’Energie, instaure cette taxe annuelle imposée aux producteurs d’énergie nucléaire.

Deux années plus tard, son successeur le secrétaire d’Etat Melchior Wathelet (cdH) acte la prolongation de Tihange I jusqu’en 2025. En 2015, Marie-Christine Marghem, alors ministre de l’Energie, met en oeuvre la prolongation des réacteurs Doel 1 et Doel 2.

En 2020, la Cour constitutionnelle annule la loi “Marghem” de 2015 qui modifiait la loi Deleuze de 2003. La loi de 2015 prolongeait l’activité des centrales nucléaires de Doel 1 et 2, mais en l’absence d’études préalables d’incidences environnementales, la Cour constitutionnelle a préféré annuler la loi tout en maintenant ses effets. Pour éviter une rupture de l’approvisionnement du pays en électricité, il a été décidé de garder ces réacteurs nucléaires en activité jusqu’au 31 décembre 2022.

[historique législatif 2021-2022]

CRM : pour assurer la sécurité d’approvisionnement

Loi provisions nucléaires : pour inscrire le principe du pollueur payeur dans la loi

Critères d’acceptation des déchets (Hierdoor is er een duidelijke wettelijk basis voor de acceptatie van radioactief afval. Deze basis was vroeger veel minder duidelijk.)

Mise en place du processus participatif

Politique nationale et financement Ondraf

Loi assainissement des terrains contaminés (avec Verlinden)

Task force nucléaire (Dermagne&Verlinden)

Avant-projet de loi prolongation 2 GW nucléaire et négociations avec Engie

100 millions pour une étude sur les SMR

Contrat de gestion ONDRAF

Loi de réparation Doel 1 et Doel 2 (si loi pas adaptée au 31/12, loi prolongation D1 et D2 caduque)

En plus d’une crise des prix de l’énergie, des conséquences d’une guerre en Ukraine et des problèmes de production nucléaire en France à gérer

Passif nucléaire