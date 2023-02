A commencer par la détention en Iran du Belge Olivier Vandecasteele. Pour l'homme politique, "le régime iranien est un régime théocratique barbare qui ne doit faire l'objet d'aucune confiance dans notre chef". Selon Jean-Marc Nollet, "il faut donc agir de manière très ferme avec ce régime-là. Le Premier ministre, le ministre de la Justice et la ministre des Affaires étrangères sont mobilisés sur ce dossier mais il faut pouvoir libérer Olivier Vandecasteele le plus vite possible". Et quant à la nécessité d'une présence sur place ou non d'Hadja Labhib (la ministre des Affaires étrangères, NDLR), l'écologiste répond: "Pour moi, cette présence n'est pas essentielle. L'essentiel, c'est de libérer Olivier Vandecasteele. Le temps devient urgent et il faudrait réfléchir à d'autres solutions que celles imaginées initialement."

Sur l'accord intervenu ce week-end sur les 75.000 mouvements aériens par an à l'aéroport de Liège, Jean-Marc Nollet précise qu'Ecolo avait trois préoccupations sur ce dossier important. "Tout d'abord, les riverains et la protection de leur santé et leur sommeil. Deux: la dimension climatique. Trois: la protection de l'emploi." Et l'écologiste d'expliquer: "Sur le premier point, celle du bruit, les mesures prises sont très claires. Les avions les plus bruyants vont disparaître progressivement, d'ici 2030. En ce qui concerne le deuxième point, celui du climat, je suis très surpris. Car vendredi, sur cette même chaîne, je n'ai pas entendu un mot du ministre Borsus sur la thématique du climat. C'est quand même un enjeu fondamental. Il faut certes prendre en compte la dimension économique comme il l'a fait, mais à aucun moment il n'a évoqué le climat. En tant qu'écologistes, nous avons voulu dans cet accord équilibré amener un changement de paradigme car nous avons introduit une limite au nombre de mouvements aériens, ce qui n'existait pas jusque-là." Sur ce dossier, Jean-Marc Nollet ajoute qu'Ecolo a voulu également préserver l'emploi, car malgré les efforts climatique, "l'aéroport pourra continuer à se développer".

En ce qui concerne les faits de corruption survenus au Parlement européen, le politicien propose que la Belgique se dote d'un parquet national financier. Car, d'après lui, aujourd'hui, "il y a une série de corruptions ou criminalités financières qui ne sont pas traités par les tribunaux, tout simplement parce qu'il y a un tri qui est effectué, faute de moyens suffisants."

Narcotrafic: "On peut se demander ce que fait Bart De Wever à Anvers"

En évoquant la criminalité financière, on ne peut évidemment passer à côté de la situation du narcotrafic en Belgique. A ce propos, Jean-Marc Nollet n'a pas mâché ses mots à l'encontre de Bart De Wever: "Quand on regarde ce qu'il se passe à Anvers, on ne peut pas être satisfait de la situation. On peut se demander ce que fait le bourgmestre (Bart De Wever, ndlr) en la matière. Si la même situation se passait à Charleroi, on taperait dessus et lui le premier. Mais ici à Anvers, on a l'impression qu'il fait des diversions, qu'il parle de plein d'autres choses mais qu'il ne s'occupe pas de ce dossier-là."

Toujours concernant Bart De Wever, le coprésident d'Ecolo est revenu sur ses déclarations de ce week-end. Le président de la N-VA a ainsi évoqué des solutions extra-légales pour diviser la Belgique et donner plus de compétences à la Flandre. "C'est très dangereux et c'est une dérive que l'on rencontre de plus en plus chez les conservateurs, et malheureusement pas qu'en Flandre", commente Jean-Marc Nollet. "On se met au-delà de la légalité. Ici, Bart De Wever dit qu'il ne respectera plus la Constitution, mais cela veut donc dire que c'est la fin de l'Etat de droit. Jamais Ecolo ne sera partenaire de l'illégalité en la matière."

Enfin, par rapport à la réforme fiscale toujours attendue, Jean-Marc Nollet explique que le ministre des Finances Vincent Van Pethegem "a mis sur la table une proposition qui est intéressante mais qui n'a pas encore fait l'objet d'un accord car nous, écologistes, nous voulons renforcer les mesures pour les plus bas et moyens salaires. Par exemple, nous voulons une augmentation des plus bas salaires qui peut aller jusqu'à 300 euros nets par mois. Or ce qui est sur la table aujourd'hui, c'est la même chose pour tout le monde, y compris celui qui touche 8.000 euros."