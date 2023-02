Le conseil des ministres restreint (kern) se penchera à nouveau lundi sur la réforme des accises, un dossier qui serait lié à l'éventuelle extension du tarif social. Ce dernier a été élargi afin qu'un million de familles puissent en bénéficier, mais tous les partis gouvernementaux ne souhaitent pas prolonger cette mesure.

S'il ne veut pas se prononcer sur les discussions du kern, Alexander De Croo a souligné ce dimanche qu'il est logique que le gouvernement supprime progressivement les mesures de soutien lorsque les prix et les factures baissent à nouveau. "En tant que gouvernement, vous devez dire à un certain moment: nous avons soutenu, nous avons soutenu très généreusement, mais si les prix baissent, vous devez aussi revenir en arrière et vous concentrer sur les personnes qui, sans ces aides, ne pourraient vraiment pas joindre les deux bouts", a-t-il expliqué.

"Sur la base de ce que nous voyons, nous devons nous préparer à une normalisation, avec un tarif social élargi qui sera réduit et un passage à un système d'accises", a ajouté le Premier ministre.