À commencer par le sort réservé à Olivier Vandecasteele. Comme tout le monde le sait, le Belge incarcéré en Iran a été condamné à 40 ans de prison et 74 coups de fouet. “J’insiste pour pousser la population à signer la pétition qui tourne pour sa libération”, débute la femme politique MR. “Il faut également continuer à manifester et poursuivre la mobilisation. Au niveau du gouvernement wallon, nous avons installé une grande bâche à l’Élysette, le siège du gouvernement wallon à Namur.”

Autre sujet brûlant : le licenciement de Jean-Marc Galand, chef de cabinet de la ministre. La fin de la collaboration entre les différentes parties a été annoncée aux membres du cabinet la semaine dernière. Comme l’avait expliqué La Libre, une plainte avait été déposée contre le Liégeois. Elle concerne des faits de harcèlement présumés. Jean-Marc Galand n’a pas encore été entendu pour cette plainte, qui pourrait ensuite être aiguillée et traitée par l’auditorat du travail de Namur. Toujours selon La Libre, une seconde plainte existerait pour des faits de licenciement abusif. “J’ai effectivement mis fin à la collaboration pour rupture de confiance avec mon chef de cabinet”, confirme Valérie de Bue.

À lire aussi

“Par voie de presse, j’ai pris connaissance d’une plainte pour harcèlement à son égard. Je n’avais jamais eu écho de pareille accusation dans mon cabinet. Je n’étais pas au courant du dépôt de plainte. La justice va devoir faire son travail mais je rappelle tout de même qu’il existe la présomption d’innocence. Depuis le début de mes fonctions politiques, j’ai toujours été pour le droit des femmes. En cas de harcèlement, les victimes ne doivent jamais hésiter à prendre la parole sans peur et sans tabou.” Une chose est certaine : elle assure n’avoir jamais été mise au courant des quelconques agissements de Jean-Marc Galand.

À lire aussi

Cette plainte sème en tout cas la zizanie au sein du parti. Diana Nikolic, députée MR, a notamment exhorté la ministre à prendre ses responsabilités. “Elles ont été prises. J’ai interrogé les différentes personnes et on ne m’a jamais rapporté des faits de harcèlement. Je ne pouvais pas prendre des décisions sur base de rumeurs qui n’étaient pas étayées. Je déplore la récupération politique de cette députée qui est, par ailleurs, assez proche de mon ancien cabinet politique. Elle n’est pas tolérable pour moi et mes collaborateurs qui veulent aller de l’avant.” Pour elle, l’incident est clos même si une intervention du président Georges-Louis Bouchez pourrait arriver pour calmer un peu l’incendie qui se propage au sein du parti de droite.

30 bornes éthylotest dans les lieux festifs pour la fin de l’année

La ministre a également annoncé que trente bornes éthylotest interactives seront mises à disposition des autorités locales cette année. “Lorsque vous soufflez dans une paille, on vous indique votre taux d’alcoolémie, le temps de repos nécessaire avant de reprendre le volant, le montant de l’amende à laquelle vous vous exposez, ainsi que des alternatives pour rentrer en sécurité.”

Objectif : pousser les conducteurs à ne pas prendre le volant en cas d’ébriété. Pendant six mois, une expérience-pilote avait été menée entre l’AWSR (Agence wallonne pour la sécurité routière) et une start-up wallonne dans les provinces de Wallonie. Des bornes avaient été installées dans des bars, discothèques et lors d’activités festives. Le résultat est concluant, selon la ministre, puisque “sept conducteurs sur dix ont modifié leur comportement”, en stoppant ou en freinant leur consommation d’alcool, en différant leur départ ou en changeant leur mode de retour. L’évaluation par les tenanciers est également positive, selon la ministre, qui a donc décidé de pérenniser ces bornes. Le budget est toujours à l’étude.

Pour elle, il est évident que l’on boit encore beaucoup trop au volant en Belgique. “L’alcool au volant est responsable d’un accident mortel sur quatre en Wallonie. Il provoque une septantaine de décès et quelque 2.000 blessés par an”, selon la ministre De Bue.