Séismes en Turquie et en Syrie: Zuhal Demir et d'autres personnalités d'origine turque lancent un appel pour les victimes

"En tant que Flamands et Belges aux racines turques, en tant qu'être humain, nous ne pouvons que nous inquiéter du sort des victimes de cette catastrophe naturelle," est-il écrit. "Dans la région sinistrée, on est en plein hiver. Les circonstances pénibles rendent toute progression dans les recherches difficile. La solidarité internationale est donc littéralement d'une importance vitale. Des équipes d'aide, mais aussi du matériel et de l'argent."

Help alle getroffen families te steunen na de verschrikkelijke ramp. Alle hulp is welkom. 🙏🏻 pic.twitter.com/jb1fKWKAJE — Zuhal Demir (@Zu_Demir) February 7, 2023