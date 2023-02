Boucle du Hainaut: Jean-Luc Crucke critique sèchement Willy Borsus

À lire aussi

Mais Willy Borsus, le ministre de l'Aménagement du Terrotoire en charge du dossier, s'est attiré depuis les foudres. De la part tout d'abord des autorités des 14 communes concernées par le tracé, qui s'étaient montrées opposées au projet. De la part de l'ASBL REVOLHT ensuite, qui était parvenue à collecter 22.000 signatures de citoyens contestataires.

Mais ce mercredi, c'est une autre voix qui s'élève et elle peut étonner puisqu'elle émane d'un député faisant partie du même groupe politique (MR) que Willy Borsus. Il s'agit de l'élu wallon Jean-Luc Crucke, ancien bourgmestre de Frasnes-lez-Anvaing, une commune directement concernée par le projet Boucle du Hainaut. Dans un communiqué, ce dernier rejette également la décision prise par le gouvernement régional. Pour Jean-Luc Crucke, comme pour les autres contestataires, la solution a privilgié est un courant continu enfoui.

"Quelle déception pour tous les citoyens et l'association Revolth face à une décision d'autant plus révoltante qu'aucune allusion n'est même faite à la seule technologie qui permette d'unir l'innovation, l'économie et l'écologie, à savoir le passage en courant continu et par voie souterraine", s'étonne ainsi Jean-Luc Crucke dans une question écrite à Willy Borsus. "Le Ministre est-il conscient du rendez-vous manqué avec l'histoire de la décarbonation de la société ? Le Ministre a-t-il fait un choix budgétaire, privilégiant l'effet capitalistique sur un environnement sain et porteur de bonheur ?" ajoute encore le député wallon libéral.

Dans un communiqué, Jean-Luc Crucke ajoute: "Comme certains Bourgmestres de Wallonie picarde, lors de l’étude d’incidence qui sera menée, je réclame que les possibilités d’enfouissement soient dument étudiées et même privilégiées [...] On dit qu’il y aurait un surcoût mais finalement ce surcoût sera de toute façon à charge des citoyens via leurs factures. La santé de la population et la protection de notre environnement ont aussi un prix !"