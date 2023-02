Quand les députés wallons craignaient que le PTB instrumentalise les inondations

Après les inondations meurtrières du mois de juillet 2021, le Parlement wallon avait mis sur pied une commission d’enquête parlementaire. Le Crisp (Centre de recherche et d’information socio-politiques) s’est penché sur le déroulement de cette commission et sur les résultats qu’elle a – ou non – engendrés. Dans un courrier hebdomadaire, signé Benjamin Briard et publié cette semaine, le Crisp rappelle qu’en mettant sur pied une commission d’enquête, le Parlement wallon “déploie un outil capital de contrôle de...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous