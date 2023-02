Benoit Lutgen a évoqué plusieurs sujets mais, comme tous les invités depuis un moment, il a tout d'abord été invité à réagir au sort réservé à Olivier Vandecasteele, toujours enfermé en Iran et condamné à 40 ans de prison et 74 coups de fouet. "La mobilisation est totale autour de lui. Nous avons manifesté jusqu'au Parlement européen. Beaucoup de pays y travaillent et notamment la diplomatie belge. Même les communes s'y mettent. C'est important de donner toutes les armes possibles à la diplomatie belge pour pouvoir agir".

Ensuite, Benoit Lutgen a évoqué la visite du président ukrainien Volodymyr Zelensky à Bruxelles ces jeudi 9 et vendredi 10 février. D'après lui, avoir visité Londres avant de venir à Bruxelles est symbolique. "Il ne faut pas tomber dans les polémiques. La guerre en Ukraine mérite mieux que des polémiques de protocole. L'essentiel, c'est de pouvoir entendre son message et d'y répondre. Son message, on le connait presque déjà. Premièrement, c'est un remerciement de Monsieur Zelensky. Ensuite il demande plus de soutien militaire et financier et enfin plus de rapidité. Ce sont les trois raisons de sa visite".

À lire aussi

Le député rappelle alors que c'est dans l'intérêt du citoyen européen de défendre l'Ukraine. "Les valeurs que nous défendons sont communes. Au delà de ça, c'est très important pour nos libertés, pour la vie de demain, pour les générations futures. Et quand on prend le point de vue des pays frontaliers comme la Pologne ou la Roumanie, on voit la situation de façon encore plus effrayante qu'au coeur de l'Europe", affirme Benoit Lutgen.

Ce dernier estime que l'Europe doit répondre favorablement à l'Ukraine quand celle-ci demande des avions de chasse et de l'artillerie lourde. "Nous devons envoyer des avions de chasse. L'Allemagne va déjà livrer près de 100 chars Léopard, les Anglais vont fournir des chars Challenger. La France en a livrés des plus légers. Aux Pays-Bas et en Belgique, il y a des F16 qui pourraient servir. (...) Cela prouve que l'Union européenne a besoin d'un secteur de la Défense qui soit commun dans le cadre de l'Otan. La guerre montre les failles de l'Union européenne et la défense est essentielle pour l'autonomie et l'indépendance de l'Europe", a-t-il confié.

Benoit Lutgen ne craint pas que la fameuse ligne rouge soit franchie si l'Europe aide considérablement l'Ukraine d'un point de vue militaire. "Est ce que vous pensez une seule seconde qu'on peut se permettre que l'Ukraine ne gagne pas cette guerre ? On ne peut pas. Monsieur Zelensky doit gagner la guerre et gagner la paix", estime l'élu Les Engagés.

Benoit Lutgen ajoute que les états membres de l'UE ne doivent pas trainer pour apporter leur aide. "Il y a urgence. Le printemps va être terrible. On remarque malheureusement que la Russie gagne mètre après mètre des territoires. Il faut donc donner les armes nécessaires. Aujourd'hui, un Ukrainien combat face à trois russes", explique-t-il.

À lire aussi

Benoît Lutegen a ensuite évoqué l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Il a également commenté la situation actuelle de crise énergétique en Belgique. En sa qualité de bourgmestre, il a abordé le dossier qui fait l'actualité de sa commune, c'est-à-dire la fusion entre Bastogne et Bertogne. Il est enfin revenu sur les menaces de mort reçues par Christophe Collignon et les propos polémiques de Paul Magnette. Tout cela est à découvrir dans la vidéo ci-dessus.