Un député wallon, en mission pour l'APF, prolonge son séjour à Tahiti: à quoi servent les voyages de nos élus en Polynésie, à Bali ou à Dubai?

Le séjour sur place, prévu pour deux jours, a duré une semaine. "À mes frais, vous accepterez que je fais encore ce que je veux !”, retorque Jean-Paul Wahl (MR), au sujet de cette mission de l’Assemblée parlementaire de la francophonie. Dans le même temps, le PTB dépose un texte qui prévoit un contrôle accru et une plus grande transparence sur les coûts et les objectifs de ces voyages parlementaires.