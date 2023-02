Egbert Lachaert mine le projet de réforme fiscale de la Vivaldi

Il mine ainsi le projet de réforme attendu du ministre des finances Vincent Van Peteghem (CD&V) et les ambitions fiscales de son propre gouvernement. "La grande réforme qui fait plaisir aux gens, et avec laquelle vous réduisez les impôts, sera pour plus tard", estime M. Lachaert qui repousse cette ambition vers un prochain gouvernement après les élections de 2024.