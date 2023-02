L'État belge opaque sur le budget et les bénéficiaires de ses marchés publics

Les services publics belges ne dévoilent que dans un cas sur trois les entreprises qui participent à leurs appels d'offres et les remportent, alors que l'Europe leur impose de révéler les bénéficiaires de tous les contrats à partir d'une certaine valeur, ressort-il samedi d'une enquête de L'Echo et De Tijd, sur la base de données collectées depuis 2016 par la Fondation des marchés publics et de l'agence de conseil Tender Experts.