Ce dernier, homme d’affaires, n’a même pas encore un an de politique à son actif. Il évoque cet univers qu’il découvre : “Le monde politique est moins facile que le monde des affaires où on voit beaucoup plus vite les résultats de ce que l’on fait. En politique, on a parfois l’impression de perdre son temps avec des petits jeux. C’est frustrant de voir l’importance des choses qu’il y a à faire et la capacité d’action”, estime celui qui ajoute que le monde politique est très important, dans le sens où c’est par lui seul que sont prises des décisions capitales comme notamment la lutte contre la crise énergétique. “Quand on rentre en politique, on se fait insulter. On m’a dit que je n’étais plus qu’un pourri. La vérité, c’est que sans les politiques, les décisions ne pourront pas se prendre. C’est pourquoi le politique est indispensable”, ajoute-t-il encore.

Yvan Verougstraete a commenté l’information selon laquelle Georges-Louis Bouchez allait se lancer dans un jeu de téléréalité. “On oublie que les politiques gèrent 50 % de ce qu’on gagne. Je ne confierais pas 50 % de ce que je gagne aux Marseillais”, commente-t-il.

Il évoque aussi ce “compte carbone” que Les Engagés proposent de mettre en œuvre pour que chacun puisse participer à la baisse des effets de serre. “On se rend compte que la méthode actuelle ne fonctionne pas. Un compte carbone, c’est permettre à chaque Belge de savoir combien d’émissions il a émises. L’Europe doit aussi jouer son rôle. […] On ne doit pas se tromper de thermomètre. Si on regarde nos émissions territoriales, on se rend compte qu’en prenant une raffinerie en Wallonie qu’on la déplace en Arabie Saoudite, on déplace nos émissions territoriales. Mais on n’a rien gagné à part désindustrialiser. On a déplacé le problème. Ces émissions territoriales ne peuvent pas être notre objectif. Il faut protéger correctement ceux qui sont vertueux. Et pour ça, il faut mettre une taxe carbone à l’entrée de tous les produits en Europe qui serait redistribuée à tous les citoyens sous forme de dividende carbone. Si on ne se protège pas, on n’aura pas de transition qui fonctionne”, estime le Vice-Président.

Concrètement, cela fonctionnerait avec des “compteurs carbones individualisés”. “Avec ce compteur, chacun pourrait voir où il en est. En calculant pour chaque Belge les émissions carbone sur base du chauffage, de la mobilité et même de l’avion, on pourrait calculer le quota que chaque belge pourrait émettre”, détaille Yvan Verougstraete.

Le Vice-Président a également commenté l’arrive de Jean-Luc Crucke au sein des Engagés. Il évoquait également ce manque de collaboration des Engagés avec DéFI alors que leurs lignes d’action sont assez semblables.