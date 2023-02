"La façon dont cela s'est déroulé n'est pas acceptable": De Croo réagit à la polémique du Palais des droits et pointe du doigt Bruxelles

L'opposition N-VA et Vlaams Belang - le PTB ne s'est pas exprimé - a formé le chœur des critiques aux côtés notamment du CD&V, parti de Mme de Moor. "La Région bruxelloise a fait dérailler l'évacuation", a accusé le député Franky Demon (CD&V).

"La façon dont cela s'est déroulé n'est pas acceptable", a dit M. De Croo, en rappelant que la décision d'évacuation avait été prise par la Commune, à laquelle s'est jointe la Région bruxelloise.

L'opération a été dirigée par différents services bruxellois, a renchéri Mme de Moor. Il avait été convenu que Bruxelles se chargerait de l'accueil d'urgence des demandeurs d'asile évacués qui seraient ensuite redirigés vers les places d'accueil de Fedasil. Mais, manifestement, la capacité d'accueil d'urgence était insuffisante, selon elle.

"L'accueil dans un hôtel n'est pas une solution durable", a répété la secrétaire d'État. Les personnes concernées seront dirigées en priorité vers Fedasil.

La secrétaire d'État s'est toutefois gardée d'entrer dans la polémique: "L'opération des jours précédents ne s'est pas bien passée, mais nous devons maintenant regarder en avant. J'ai travaillé de manière constructive avec la Région bruxelloise et les collègues du gouvernement fédéral, et je continuerai à le faire."

Pourtant, si des personnes ont été transférées dans un hôtel, d'autres se sont retrouvées à la rue et ont dormi devant le Petit-Château, le long du canal. "Des gens qui dorment dans un lit suscitent plus d'indignation que ceux qui dorment à la rue", s'est étonnée Eva Platteau (Ecolo-Groen) qui a pointé du doigt la responsabilité de Mme de Moor. "Nous mettons sur la table des solutions depuis un an, mais vous préférez à chaque fois laisser la situation empirer. Cela aurait pu être évité si le gouvernement était intervenu de manière efficace et avait laissé tomber certains tabous".

Bruxelles a pris ses responsabilités en sortant des gens d'une situation inacceptable", a fait remarquer Hervé Rigot (PS).

"C'est indigne. Nous avons fait confiance, invité à trouver des solutions et on se retrouve à la case départ", a dénoncé Vanessa Matz (Les Engagés).

Aux yeux de la députée de l'opposition francophone, ce sont toutes les composantes du gouvernement qui sont responsables.