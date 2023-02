Notre sondage politique : le Vlaams Belang triomphe en Flandre, le PTB enregistre la plus grande progression en Wallonie

À lire aussi

Wallonie : le PS en tête, le PTB enregistre la plus grande progression

Avec 25,8 % des intentions de vote, le Parti socialiste est la première formation de Wallonie, selon l’enquête. S’il reste en tête, le parti de Paul Magnette enregistre un très léger recul par rapport à ses 26,1 % de voix récoltées lors des élections fédérales en 2019. Il est suivi par le PTB qui, avec 20,1 % des intentions de vote, connaît la plus grande marge de progression par rapport au dernier scrutin fédéral (+6,3). En troisième position, le MR talonne le PTB avec 19,7 % (-0,8) des intentions de vote. Derrière les libéraux, on retrouve Ecolo avec 11,3 % des intentions de vote (-3,6), Les Engagés avec 9,3 % (-1,4) et DéFi avec 5,4 % (+1,3).

Les intentions de vote en Wallonie ©IPM Graphics

Flandre : le Vlaams Belang devient le premier parti de Flandre, la N-VA régresse

Le Vlaams Belang, qui enregistre une hausse de 6,1 points de pourcentage par rapport au scrutin fédéral de 2019, devient le premier parti de Flandre, selon ce sondage. Avec 24,8 % des intentions de vote, la formation de Tom Van Grieken relègue la N-VA à la deuxième place. Les nationalistes flamands, qui totalisent 21,5 % des intentions de vote, chutent donc de 4 points par rapport aux résultats des élections de 2019. Faisant son entrée dans le top 3, Vooruit récolte 15,2 % des intentions de vote et enregistre une marge de progression de 4,4 points par rapport à 2019. Suivent l’Open Vld avec 12,1 % des intentions de vote (-1,4 par rapport à 2019), Groen avec 10,3 % (+0,5), le CD&V avec 9,6 % (-4,6) et le PVDA avec 5,7 % (+0,1).

Intentions de vote en Flandre ©IPM Graphics

Bruxelles : PS, MR, Ecolo et PTB dans un mouchoir de poche

À Bruxelles, le PS dérobe aux écologistes francophones la première place du classement. La formation de Paul Magnette décroche 18 % des intentions de vote (-1,98 par rapport à 2019). Arrivant en deuxième position, les libéraux récoltent 16,8 % des intentions de vote (-0,7 par rapport à 2019). Ils sont au coude à coude avec Ecolo (16 % des intentions de vote, -5,57 par rapport à 2019) et le PTB (15,2 % des intentions de vote). Suivent DéFi avec 9,6 % (-0,7), la N-VA avec 4,5 % (+1,3), Les Engagés avec 2,9 % (-2,9), le Vlaams Belang avec 2,6 % (+1), l’Open Vld avec 1,2 % (-1,1 %) et le CD&V avec 1,0 % (-0,3).

Intentions de vote à Bruxelles ©IPM Graphics

Fiche technique

Les personnes sondées sont des habitants de la Flandre (514), de Bruxelles (493) et de la Wallonie (502) de 18 ans ou plus, ayant le droit de vote aux élections nationale de 2024 et ayant répondu à un questionnaire en ligne, sans l'intervention d'un enquêteur. Le recrutement s’est déroulé via OAP Panel Kantar (pré-recrutement, échantillon représentatif du groupe cible) du 16 au 29 janvier 2023. Les données ont été pondérées pour parfaire la représentativité de l'échantillon sur la base des caractéristiques suivantes : sexe, âge (données de référence NIS), éducation, profession, province (données de référence CIM PMP 2020) et résultats des élections 26 mai 2019 – Chambre. Marge d’erreur maximale de 4,4%.