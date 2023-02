Quelles sont les personnalités politiques les plus populaires ? Découvrez les résultats de notre sondage

Bart De Wever en tête en Flandre

En Flandre, le président de la N-VA, Bart De Wever, reste le chouchou des électeurs, suivi par son collègue de parti Theo Francken (député fédéral) et le président de Vooruit, Conner Rousseau, dont la popularité ne cesse de grimper. Alexander De Croo, quatrième, fait moins bien dans sa Région que du côté francophone.

Les résultats de notre sondage "Le choix des Belges" ©IPM

Fiche technique

Les personnes sondées sont des habitants de la Flandre (514), de Bruxelles (493) et de la Wallonie (502) de 18 ans ou plus, ayant le droit de vote aux élections nationale de 2024 et ayant répondu à un questionnaire en ligne, sans l'intervention d'un enquêteur. Le recrutement s’est déroulé via OAP Panel Kantar (pré-recrutement, échantillon représentatif du groupe cible) du 16 au 29 janvier 2023. Les données ont été pondérées pour parfaire la représentativité de l'échantillon sur la base des caractéristiques suivantes : sexe,âge (données de référence NIS), éducation, profession, province (Données de référence CIM PMP 2020) et résultats des élections 26 mai 2019 – Chambre. Marge d’erreur maximale de 4,4%.