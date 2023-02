Pour Georges Gilkinet, prolonger plus de deux réacteurs nucléaires est dangereux: "Les normes internationales de sécurité sont essentielles"

Le réengagement dans le nucléaire décidé par le gouvernement De Croo sous l'effet de la crise ukrainienne est partiel (seules les centrales de Doel 4 et Tihange 3 sont concernées) et limité dans le temps (pour dix ans), rappelle le mandataire écologiste. Ce sont les termes de l'accord au sein de la Vivaldi. Sauf que des partenaires, MR en tête, visent maintenant le prolongement de cinq unités, voire des sept disponibles en Belgique, au motif que la sécurité d'approvisionnement en électricité serait à risque pour les hivers 2025-2026 et 2026-2027, rappelle Le Soir.

Pour Georges Gilkinet, "nous allons poursuivre la fermeture des centrales. Ce qui est toujours sur la table, c'est bien de fermer cinq réacteurs, ça n'a pas été modifié". Pour assurer la sécurité d'approvisionnement, le vice-Premier parle de "modulation" de trois réacteurs plutôt que de "prolongation".

Il conteste donc la proposition de loi du MR de prolonger trois réacteurs. "De quoi parle-t-on ? On parle de réacteurs nucléaires avec des cuves à simple paroi, des cuves alvéolées, avec des bulles d'hydrogène. On parle de centrales qui ne répondent pas aux conditions de résistance à des secousses sismiques, à la chute d'un avion? Je rappelle que Tihange est dans l'axe de l'aéroport de Bierset. Les normes internationales de sécurité sont essentielles, intangibles."