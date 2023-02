En raison de la pandémie de coronavirus, le carnaval d'Alost ne s'était plus tenu depuis trois ans. Il doit se poursuivre jusque mardi.

Ce dimanche, les festivités ont démarré avec un cortège parcourant les rues, composé de près de 300 groupes: 71 sociétés carnavalesques et 217 groupes qui s'y ajoutent, soit un total d'environ 5.000 à 6.000 personnes qui défilent.

Le parcours du cortège est long de 6km, via la Vlaanderenstraat et la Keizersplein jusqu'au Grote Markt, la Grand-Place de la ville.

Des personnalités politiques présentes et dans l'ambiance

A noter que la carnaval d'Alost a également attiré du beau monde, et plusieurs personnalités politique s'y sont rendus et y ont même joué le jeu. On a ainsi pu apercevoir Conner Rousseau, président de Vooruit, circuler dans une brouette poussée par le ministre flamand Matthias Diependaele (N-VA). Alexander De Croo a également participé à la fête.

Le ministre flamand des Finances, du Budget et du Logement Matthias Diependaele et le président de Vooruit, Conner Rousseau

Le Premier ministre Alexander De Croo, le ministre flamand des Finances, du Budget et du Logement Matthias Diependaele et le bourgmestre d'Alost Christof D'haese

Le président de Vooruit Conner Rousseau

Le bourgmestre de la ville Christoph D'Haese (N-VA) a d'ailleurs salué leur présence. "C'est même frappant : les gouvernements fédéral et flamand sont ici en bonne entente. À Alost, on peut conclure des accords. Le droit à l'humour occupe le devant de la scène et triomphe aujourd'hui."

Un carnaval satirique et qui a fait l'actualité ces dernières années

Le carnaval d'Alost n'a pas manqué de faire l'actualité ces dernières années. Vu sa tradition de satire et de carnaval "politique" tournant en dérision les grands faits d'actualité et figures connues, ses chars ont pour habitude de ne pas laisser indifférent. La principale polémique de ces dernières années: les chars et déguisements caricaturant la communauté juive. Ce qui avait fait dire en 2020 au commissaire européen en charge de la Promotion du mode de vie européen et de la lutte contre l'antisémitisme, le Grec Margaritis Schinas, que le carnaval d'Alost était "une honte".

En 2019, le carnaval d'Alost avait fait l'actualité bien au-delà des médias belges ou même européens. L'Unesco avait décidé de retirer l'évènement de sa liste du patrimoine culturel immatériel, sur laquelle il était inscrit depuis 2010, à cause d'un char présentant des juifs orthodoxes aux nez et doigts crochus, assis sur des sacs d'or.

Le bourgmestre de la ville Christoph D'Haese, a quant à lui toujours défendu bec et ongles son carnaval, rejetant toute intention antisémite et répétant qu'il n'y a pas lieu de censurer les sociétés carnavalesques.

Il n'en va pas autrement cette année. "Le droit à la fête est un droit fondamental. On sait de quoi on peut rire ou non. Mais le droit à l'humour est ici central", a-t-il ainsi indiqué juste avant le lancement de l'événement.