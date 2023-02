Le gouvernement fédéral, celui de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le gouvernement bruxellois et le gouvernement flamand désormais sont traversés par des crises.

Les gouvernements fédéral, flamand, bruxellois et de la Fédération Wallonie-Bruxelles proches de la mort clinique: que se passe-t-il?

La semaine dernière, après le gouvernement bruxellois, c’est le gouvernement flamand qui a connu une grosse crise interne. La Vivaldi au fédéral est loin d’être un attelage modèle en matière de conclusion d’accords et celui de la Fédération Wallonie-Bruxelles a connu récemment quelques remous. Un peu plus d’un an avant le méga scrutin...