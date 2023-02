La journée des Simone, cette réunion en non-mixité organisée par Ecolo : "Pas facile d’être un homme blanc de 40 ans"

Chez les Verts, cette avant-garde est déjà devenu la norme. La Libre révélait d'ailleurs dans ce dossier que des réunions réservées exclusivement aux femmes sont organisées en interne depuis un an et demi. “On appelle ça la journée des Simone, en référence à Simone de Beauvoir. Et d’autres”, explique Margaux De Ré, députée bruxelloise Ecolo. On y discute par exemple de la meilleure façon de prendre la parole en réunion quand on est une femme ou une personne non-binaire.

Des personnalités telles que Sandrine Rousseau ont notamment été invitées pour s’exprimer lors d'une de cette journée qui constitue “toujours un moment de sororité, d’échange et de partage de bonnes pratiques”, ajoute Sihame Haddioui, elle aussi membre d'Ecolo.

"Pas facile aujourd’hui d’être un homme blanc de 40 ans"

Mais ces rassemblements excluant les hommes ne sont pas du goût de toutes et tous. Isabelle Durant, ancienne coprésidente d’Écolo, goûte peu ces réunions en non-mixité, comme celles des Simone, auxquelles elle refuse de participer. “Je n’ai pas d’objection à ce que les femmes soient entre elles. Il faut des gens en pointe des combats. Mais il faut aussi traduire ces batailles dans quelque chose de plus audible et rassembleur. Un parti politique n’a pas vocation à n’être qu’un groupe d’activistes. Il doit travailler pour et avec tout le monde. Y compris des femmes blanches, un peu dominante et bien éduquées, de plus de 50 ans.” Car, selon cette écologiste de 68 ans, “chez Écolo, quand on a plus de 50 ans et qu’on est d’un certain milieu, on risque d’être mise à l’écart.”

Ce n'est pas tant le contenu que la stratégie prônée par l’intersectionnalité qui lui pose problème. ”Personnellement, je trouve dommage de diviser, de segmenter. Le mouvement des femmes ne gagnera pas en travaillant contre les hommes”, ajoute Isabelle Durant qui estime “que “ce n’est pas facile aujourd’hui d’être un homme blanc de 40 ans, toujours suspect de violence”.