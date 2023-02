Affaire du greffier: un rapport envoyé au parlement wallon en 2016 pose question

À lire aussi

Selon les quotidiens de Sudinfo, l'enquête menée par l'auditorat du travail de Namur sur le greffier Frédéric Janssens, pour harcèlement et violence au travail, se poursuit. Les 13 plaignants ont été auditionnés. A présent, ce sont les témoins qui sont entendus par les enquêteurs de la PJF de Namur.

Cité par Sudinfo, le service externe de prévention et de protection au travail a précisé avoir été contacté en 2016 par des fonctionnaires du parlement wallon via une plainte collective. Les conseillers en prévention de Cohezio ont très clairement identifié des risques psychosociaux importants pour le personnel et émis une série de recommandations à l'employeur, via le bureau du parlement wallon.