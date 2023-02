"Totalement anachronique": le PS veut "sortir sans tarder" du Traité sur la Charte de l'Énergie

À lire aussi

Pour le PS, ce traité "est aujourd'hui totalement anachronique". "Au lieu de protéger l'intérêt général et de défendre une transition soutenable, il protège des multinationales qui voient parfois comme une véritable menace les choix des États de réduire certaines activités industrielles et le recours aux énergies fossiles. (...) Le TCE a déjà conduit les multinationales à réclamer plus de 53 milliards d'euros de dédommagement devant les tribunaux arbitraux. Il a d'ailleurs été estimé que, si rien n'est fait, 1.300 milliards de dollars pourraient être réclamés par ces entreprises aux États, une somme astronomique et indécente !", selon les socialistes.

À lire aussi

Pour le député Malik Ben Achour, primo-signataire de la proposition déposée en mars 2022, "la Belgique maintenant doit aussi prendre ses responsabilités et, sans plus attendre, soutenir purement et simplement ce retrait comme l'ont déjà annoncé la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, le Luxembourg, l'Espagne, la Pologne et la Slovénie. Nous plaidons pour une concertation avec ces pays en vue d'une sortie commune et coordonnée."

Ecolo-Groen a aussi déposé sa propre proposition de résolution en janvier dernier. Les verts y plaident pour la sortie de la Belgique du TCE d'ici le 31 mai, si un retrait coordonné s'avère impossible au niveau européen.

À lire aussi

La question de ce retrait est toujours en débat. Le Premier ministre Alexandre De Croo avait lui-même admis à la Chambre en janvier dernier qu'il n'existait pas de consensus intra-belge sur un tel retrait.