Dans un communiqué de presse de l’Open VLD, il a déclaré être prêt à renoncer à l’indemnité supplémentaire lors de sa retraite. “S’il s’avère que le régime serait illégal, ce qui n’est pas encore clair, il le remboursera également pour le passé”, peut-on lire.

Le Bureau de la Chambre a décidé mercredi de suspendre le versement d’indemnités de retraite à certains de ses hauts fonctionnaires et anciens présidents. Selon deux analyses juridiques demandées par la présidente, Eliane Tillieux (PS), un régime mis en place en 1998 serait contraire à la loi, a-t-elle expliqué à l’Agence Belga. Plusieurs fonctionnaires dirigeants de la Chambre ont donc pu toucher une indemnité supérieure illégale.

”Open VLD et Herman De Croo soulignent qu’ils n’étaient pas au courant de ce possible problème, explique-t-on dans le communiqué. En tant que tel, un mandataire retraité peut supposer que sa pension et ses indemnités ont été calculées correctement.”

Herman De Croo se réserve toutefois le droit formel de déposer une plainte contre quiconque est responsable de cette erreur, conclut le communiqué.