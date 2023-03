Tik Tok bientôt interdit aux députés belges? Le patron du Cyber Command de la Défense met en garde

TikTok, dont la société mère ByteDance est chinoise, fait l'objet d'une surveillance croissante des Occidentaux en raison de craintes que Pékin puisse accéder aux données des utilisateurs à travers le monde. Les institutions qui interdisent l'utilisation de ce réseau social à leur personnel se multiplient en Europe et aux Etats Unis.

Même si cette application n'est pas la seule à présenter un danger, le général Van Strythem a toutefois mis l'accent sur elle à l'occasion de la présentation du Cyber Command à la commission de la Défense de la Chambre. Trois points suscitent plus particulièrement la méfiance de ce qui doit devenir la cinquième composante de l'armée: l'absence d'authentification à deux facteurs, une transmission non sécurisée de données et la loi chinoise qui autorité les autorités chinoises à accéder aux données transmises.

Dans l'opposition, le député Michael Freilich (N-VA) a appelé à plusieurs reprises à une interdiction ciblée de l'usage de Tik Tok. Il a répété mercredi son plaidoyer qui visent les responsables politiques, les titulaires d'un mandat exécutif, les militaires, les agents des services de sécurité et le personnel des pouvoirs publics. "C'est une mesure nécessaire à court terme qui ne peut attendre", a-t-il dit.