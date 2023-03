Le gouvernement bruxellois s'enfonce dans la crise : Ecolo somme maintenant le PS de reculer sur Josaphat

Une réunion de gouvernement devait se tenir ce jeudi matin, la première depuis que les ministres écologistes Alain Maron et Barbara Trachte avaient quitté la table le 13 février. Les verts ont refusé d’y revenir, alors que le gouvernement devait se réunir ce jeudi.

”En dépit de nos demandes et de différents contacts, nous n’avons pas reçu de proposition constructive à ce stade de la part du PS pour apaiser la situation. En conséquence, les ministres Ecolo et Groen ont estimé que les conditions n’étaient pas réunies pour une tenue sereine de la séance du gouvernement bruxellois de ce 2 mars”, écrit Ecolo ce jeudi dans un communiqué, avant de mettre un clair coup de pression. Ecolo et Groen demandent “une suspension de l’attribution du marché au promoteur pour une issue équilibrée dans ce dossier.”

“Aujourd’hui, 2 mars après-midi, se tient le conseil d’administration du Fonds du Logement”, ajoutent-ils. “Celui-ci est, à son tour, saisi de l’attribution du dialogue compétitif. Il avait reporté sa décision lors du dernier conseil d’administration. Nous attendons un geste d’apaisement de la part du PS en faisant retirer ce point de l’ordre du jour afin de relancer le dialogue gouvernemental.”

”Nous demandons qu’une initiative soit prise rapidement pour rétablir une méthode de dialogue au sein du gouvernement pour ce dossier (Josaphat) et d’autres dossiers complexes, notamment en aménagement du territoire”, insiste Ecolo dans son communiqué.

Les verts attendaient, en effet, attendaient un geste des socialistes en leur direction et menaçaient, tant que cela n’était pas le cas, de mener une politique de la chaise vide. Le retour de Rudi Vervoort, en mission économique au Japon, n’a ne semble-t-il pas suffi à apaiser les tensions

Pour rappel, les écologistes insurgent contre ce qu’ils considèrent comme un passage en force des socialistes sur le dossier. Le PS, en effet, entend avancer sur la construction de 509 logements sur la friche Josaphat sans passer par l’approbation du plan d’aménagement directeur (PAD) Josaphat, et contournant de ce fait le blocage des verts au gouvernement bruxellois. Les écologistes ont dénoncé un “coup de force du PS” et déplorent une “rupture de confiance”.

Mais le PS refuse de plier. Les socialistes estiment que ce sont les verts qui créent la crise sur Josaphat puisque ils ne font que suivre les procédures prévues de longue date, dont la poursuite du dialogue compétitif sur la construction de logement et l’application de la déclaration de politique régionale. Le coup de pression d’Ecolo risque fort de rester lettre morte.

"Le PS doit œuvrer rapidement au rétablissement de conditions de travail"

”Dans tous les cas, il est évident pour nous que le premier parti de la majorité, le PS, doit œuvrer rapidement au rétablissement de conditions de travail optimales au sein du Gouvernement bruxellois. Les écologistes sont et seront toujours des partenaires loyaux et constructifs”, conclut Rajae Maouane, co-présidente d’Ecolo, jugeant que le projet sur Josaphat “doit être modifié en respectant les procédures et l’expression des citoyens et des associations”. Le parti juge que, comme “les projets de logements prévus sur la friche Josaphat concernent 150 logements”, cela “pourrait, par exemple, être 'compensé' par plusieurs centaines de logements à finalité sociale supplémentaires sur le plateau du Heysel.”

Le gouvernement en quasi-affaires courantes

En l’attente d’un pas des socialistes en leur direction, Ecolo assure que le gouvernement bruxellois n’est pas à l’arrêt. “En effet, les points qui ne nécessitaient pas de discussion entre les ministres du gouvernement ont été validés aujourd’hui”, assure Ecolo.

Ce point de vue doit être nuancé. Car en pratique, tous les points qui doivent faire l’objet d’un compromis politique sont bloqués.

On peut citer la réforme du code des droits de succession, la transition numérique des institutions, le PAD Mediapark, la nomination de Marie-Pierre Fauconnier comme directrice générale de Bruxelles-Environnement ou encore une ordonnance sur les expulsions.

Cela place le gouvernement dans une situation de quasi-affaires courantes, à près d’un an et demi des élections.