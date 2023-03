La présidente actuelle de la chambre, Eliane Tillieux, a demandé deux analyses juridiques afin de prouver si ces pensions supplémentaires sont conformes à la loi.

Dans un entretien accordé à nos confrères de Het Laatste Nieuws, Herman De Croo (Open VLD), l’ancien président de la Chambre, a évoqué ce sujet.

À lire aussi

Tout d’abord, le libéral flamand explique qu’il n’est pas à l’origine de la décision d’accorder une pension supplémentaire aux anciens présidents de la Chambre ni même avoir souhaité son augmentation. Pour lui, l’argent qu’il a reçu est “clean” : “Cet argent est légal à cent pour cent. Les politiciens qui prétendent le contraire devraient retourner à l’école. Cette allocation est inscrite au budget, approuvée par la Chambre et publiée au Moniteur : c’est une loi”, insiste-t-il auprès de nos confrères.

À lire aussi

Le père d’Alexander De Croo annonce ensuite qu’il va faire don de la pension supplémentaire qu’il a reçue ces trois dernières années. Et s’il a décidé d’offrir cet argent à la Fondation contre le cancer, c’est pour prouver qu’il ne réclamait pas cet argent et non pas pour “se donner bonne conscience” : “Je ne veux pas que l’on me range dans la catégorie des pique-assiettes. J’ai travaillé pour gagner mes sous. Ils ne s’en prendront pas à moi”.

Au total, il reversera une somme d’environ 125 000 euros.