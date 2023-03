Christie Morreale: “Il faut des quotas de femmes aux plus hauts niveaux de pouvoir”

Quelles sont vos priorités pour améliorer l'égalité entre les genres, en tant que ministre des Droits des Femmes?

"Il y a encore des progrès à faire au niveau de la parité. Le 2 avril prochain, on va tenir un congrès féministe avec le parti pour discuter de tous les gros projets qui doivent encore être mis en place. Dans ce cadre, on a formulé la demande de désigner automatiquement des femmes ministres et qu'on leur confie des responsabilités importantes. ça a déjà été le cas avec moi qui suis vice-présidente du gouvernement wallon, avec Karine Lalieux qui est ministre des pensions, avec la ministre de la défense etc. Au PS les femmes ont de gros portefeuilles et de gros budgets. Mais il n'en demeure pas moins que la plupart des grandes décisions politiques se prennent en comité ministériel restreint et que ce comité ministériel restreint compte beaucoup moins de femmes que d'hommes. Au Fédéral, il n'y a qu'une femme pour sept hommes. En Wallonie, il y en a une pour trois hommes et en Communauté Française, une pour deux hommes. C'est tout à fait anormal et ça montre bien que les lieux de pouvoirs restent encore occupés majoritairement par des hommes en Belgique."

À lire aussi

Cette parité doit-elle passer par des quotas?

"Oui bien sûr. Je pense que les gouvernements doivent être paritaires à tous les échellons. Les femmes ne sont pas une minorité. On est même 51% dans la population. Il n'y a pas de raisons qu'on soit minoritaires dans les lieux où les décisions se prennent, sauf à l'expliquer par des déterminants culturels."

Avez-vous vous-même été confrontée au sexisme dans le cadre de votre travail?

"Bien sûr. Enormément. Aujourd'hui ma fonction me permet d'être beaucoup plus respectée et les choses ont heureusement beaucoup évolué dans la société. Mais il est important d'avoir un cadre car sans ce cadre, les réflexes sexistes reviennent très vite et les femmes sont mises de côté."

À lire aussi

Vous avez un exemple en tête?

"Quand j'ai commencé à militer, j'étais entourée de jeunes socialistes. Ils buvaient tous des bières et moi pas. Ils m'ont dit que je ne réussirais jamais en politique sans boire. Je me souviens que ça m'avait travaillée. Je me suis demandé si la politique était faite pour moi."

Pensez-vous que les décisions politiques seraient fondamentalement différentes s'il y avait plus de femmes au pouvoir?

"Si les gouvernements étaient uniquement composés d'hommes, la lutte contre la précarité menstruelle n'existerait pas. J'essaye de tenir compte de la dimension de genre à tous les niveaux. Quand j'ai lancé les chèques permis de conduire pour les chômeurs, je savais qu'il y avait plus de femmes que d'hommes concernés or 40% des offres d'emploi exigent le permis de conduire pour pouvoir postuler. J'ai décidé de financer ces chèques spécialement pour rattraper ce problème."