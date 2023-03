Freya Van den Bossche, le come-back politique ?

Les libéraux et les socialistes flamands sont membres de la majorité locale avec Groen et le CD&V. Vooruit s’était présenté en cartel avec Groen lors du précédent scrutin, en 2018. Leur liste commune avait réalisé le meilleur score, devant l’Open VLD.

Si les socialistes ont décidé de changer de partenaire, c’est en raison d’une rupture de confiance avec les écologistes. Mais sans doute aussi en raison de la volonté de l’Open VLD et du bourgmestre actuel Mathias De Clercq de trouver un allié.

Le mode de désignation du bourgmestre a en effet changé en Flandre. Jusqu’à présent, l’hôte de l’hôtel de ville était désigné sur la base d’un accord politique entre les partenaires de la majorité. Mais à partir de 2024, c’est le candidat le plus populaire (avec le plus de voix de préférence) de la première liste de la majorité qui deviendra bourgmestre - comme en Wallonie.

À Gand, Mathias De Clercq est le plus populaire, mais, en 2018, sa liste n’était pas la plus forte. Si ce scénario se répète, il perdra son poste. En s’alliant avec Vooruit, il assure a priori sa reconduction.

Mathias De Clercq sera tête de liste de ce futur cartel, tandis que Freya Van den Bossche est citée à la quatrième place.

La fille de l'ancien ministre Luc Van den Bossche avait entamé sa carrière politique à l'occasion des communales de 2000 et était tout de suite devenue échevine. Son passage dans une émission politique de la VRT, Bracke & Crabbé, l'avait aidée à gagner en popularité. Son affiche électorale n'était pas passée inaperçue non plus. Elle y apparaissait dans une position suggestive, soulevant haut sa jupe.

Freya Van den Bossche a connu une ascension politique fulgurante. Élue députée fédérale en 2003, elle entre au gouvernement la même année, jusqu’en 2007. Elle sera ensuite ministre flamande de 2009 à 2014. Elle est depuis députée flamande dans l’opposition.