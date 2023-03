Le gouvernement Jambon arrache un compromis “à la belge” dans le dossier azote

En raison de l’intransigeance de ces derniers, le gouvernement flamand était en crise depuis plusieurs semaines. Les trois partis qui composent la majorité (N-VA, CD&V, Open VLD) n’arrivaient pas à s’entendre sur un nouveau cadre entourant les permis pour les activités, entre autres agricoles, entraînant des émissions d’azote. Les élevages porcins étaient particulièrement visés. Le “plan azote” initial concocté par Zuhal Demir comportait des mesures drastiques, dont l’une des plus spectaculaire consistait à fermer plusieurs dizaines d’exploitation polluantes d'ici 2025.

Le poids du Boerenbond

Le puissant syndicat agricole flamand, le Boerenbond, ne pouvait l’accepter. Son point de vue a été défendu avec fermeté au sein du gouvernement Jambon par un CD&V très remonté. Il est vrai que la défense des agriculteurs est dans l’ADN des chrétiens-démocrates. Plus politiquement, le jeune président du parti, Sammy Mahdi, devait montrer dans ce dossier qu’il n’a pas été élu à la tête du CD&V par hasard. Il avait promis une ligne ferme, très ancrée sur les piliers historiques du combat politique des chrétiens-démocrates et le plan azote lui donnait l’occasion de remonter au feu après plusieurs couacs.

Mais, vendredi, la crise qui a fait vaciller l’exécutif flamand a pris fin. De manière quelque peu inattendue. Avant la réunion, les chances d’avancées semblaient minces. Il n’y avait eu que peu de contacts entre les partenaires de la majorité depuis la rupture de confiance du week-end dernier. Dimanche, la N-VA et l’Open VLD avaient annoncé avoir noué un accord à deux et pressaient le CD&V de l’accepter. Les chrétiens-démocrates flamands, froissés par cet ultimatum, avaient à nouveau stoppé net. La rumeur enflait : le CD&V allait se faire débarquer de la coalition gouvernementale, une majorité alternative serait recherchée au parlement flamand afin de faire passer le plan azote…

Fumée blanche à la place des Martyrs

Toutefois, l’équipe du ministre-Président Jan Jambon (N-VA) a tenu bon. L’accord de vendredi a été rendu possible par l’attitude constructive du parti de Sammy Mahdi. Le CD&V a mis sur la table sa propre proposition de compromis, suscitant au début de la réunion une certaine méfiance. Mais cette volonté d’aboutir affichée par les chrétiens-démocrates a finalement permis d’alléger l’atmosphère autour de la table. Peu avant 16 heures, la fumée blanche est enfin apparue au-dessus de la place des Martyrs à Bruxelles, où se trouve le siège du gouvernement flamand.

Que trouve-t-on dans cet accord ? Selon le quotidien Het Laatste Nieuws, il s’agit d’un “compromis à la belge”. Globalement, l’objectif est de réduire de moitié les émissions d’azote d'ici 2030. Un fonds de compensation de 3,6 milliards d’euros permettra notamment de dédommager certains agriculteurs qui arrêtent volontairement leurs activités émettrices d’azote. Le compromis concerne également la douloureuse question des exploitations les plus polluantes, celles placées sur une “liste rouge”. Elles auront désormais jusqu’en 2030 au lieu de 2025 pour fermer leurs portes. Par ailleurs, cette liste désignant les exploitations contraintes d’arrêter la production va être revue sur la base de données plus récentes et plus précises.

À la demande du CD&V, les règles plus strictes en matière d’azote s’appliquant à l’agriculture vont être assouplies. En effet, les usines, également concernées par le plan, émettent moins d’azote que les exploitations agricoles et reçoivent donc un permis plus rapidement. Une situation injuste, selon les chrétiens-démocrates. Ces derniers ont demandé et obtenu que l’agriculture et l’industrie soient traitées avec davantage d’équité.

Perspectives d’avenir pour les jeunes agriculteurs

Autre mesure obtenue par le parti de Sammy Mahdi : l’aide aux jeunes. Si un agriculteur souhaite créer une entreprise, il pourrait reprendre les droits d’émission d’un agriculteur démissionnaire. Le CD&V souhaite ainsi donner une chance aux agriculteurs débutants. La N-VA avait longtemps été réticente à cette idée. Les nationalistes ont fini par céder.

Par l’accord sur le plan azote, le gouvernement Jambon sort par le haut de sa paralysie. Le ministre-Président N-VA redore son étoile en obtenant une solution dans le dossier le plus délicat que son équipe ministérielle ait eu à gérer. Par ailleurs, Sammy Mahdi a démontré qu’il pouvait obtenir des résultats lorsque lui et ses troupes montraient politiquement les dents. "Mission accomplie", a-t-il d'ailleurs tweeté à la suite de l'annonce du compromis...