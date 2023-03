François Gemenne désabusé de la politique : “Je n’attends absolument plus rien du gouvernement”

”Je n’en attends absolument plus rien. L’avantage quand vous n’attendez rien de votre gouvernement, c’est que vous n’êtes jamais déçu”, a martelé François Gemenne. Désabusé, le politologue, s’étonne de voir autant de personnes continuer à s’engager en politique.

”Si tout le monde fait les dégoûtés, il reste que les dégoûtants”, rétorque alors Marie Thibaut de Maisières.

”Ca m’effraie ses propos là”, réagit encore Jacqueline Galant en évoquant le blues des mandataires locaux. “Au niveau local on essaie de faire de son mieux avec les moyens dont on dispose et les réseaux sociaux sont un déversoir de haine”, se désole-t-elle. Pour la bourgmestre de Jurbise, il faut redorer l’image du politique, ce qui est plus facile au niveau communal, sinon il n’y aura pas assez de monde sur les listes lors des scrutins.

