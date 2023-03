Ce pont situé au nord du ring permet de rallier Machelen en venant de Grimbergen. Il surplombe le canal maritime Bruxelles-Rupel, la Senne et le boulevard de la Woluwe. Il sera renforcé et réhabilité. Au total, la rénovation durera environ huit ans.

À lire aussi

Le chantier, en effet, s’annonce titanesque. Ce viaduc long de 1700 mètres est l’ouvrage d’art le plus important du ring de Bruxelles. La rénovation concernera non seulement la structure porteuse, mais aussi les superstructures et l’intérieur du viaduc, qui culmine à 35 mètres. Un désamiantage sera également au programme, car comme de nombreuses structures datant des années 1970, le viaduc contient un revêtement comportant de l’amiante.

Le coût du projet est estimé à 500 millions d’euros.

Les travaux débutent cette année, mais peu de perturbations sont à prévoir lors de ces premières phases. Les embarras se feront surtout sentir dès 2026, date à laquelle des voies seront fermées, avec un trafic ramené sur trois bandes, et une limitation temporaire de la vitesse à 50 km/h.

Une fois rénovée, l’infrastructure sera d’ailleurs “potentiellement” en mesure d’accueillir une quatrième bande, écrit la DH, citant la ministre de la Mobilité, Lydia Peeters (Open VLD).

À lire aussi

Si la Flandre souhaite demander un permis pour cette bande supplémentaire, elle doit toutefois modifier son Plan d’exécution spatial régional (Gewestelijke Ruimtelijke uitvoeringsplan ou GRUP), ce qui constitue une procédure lourde. La Région bruxelloise est par ailleurs hostile à tout élargissement du ring.

Le viaduc de Vilvorde avait été construit en 1978 et prévu pour durer 100 ans.

Cependant, un peu moins de 50 ans plus tard, la structure se trouve en mauvais état. Pour continuer à assurer la sécurité des automobilistes et des camionneurs durant les 50 années à venir, une rénovation majeure est nécessaire.