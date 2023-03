Climat: le gouvernement consacrera 12 millions d'euros à de nouveaux projets d'économie circulaire

Pour le deuxième appel à projets, l'accent sera mis sur la substitution de substances chimiques dangereuses, comme les PFAS et les perturbateurs endocriniens, et par ailleurs, sur la recherche de solutions circulaires d'éco-conception dans les secteurs des machines et appareils électroniques professionnels, des vêtements, de l'aménagement intérieur, et des chaînes alimentaires à faible niveau d'emballage.